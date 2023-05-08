Китай пригрозил ответить ЕС на возможные санкции за поставки оборудования в Россию

Китай защитит свои интересы в случае введения Евросоюзом (ЕС) санкций против китайских компаний, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По данным Financial Times (FT), ЕС может принять такие меры в отношении компаний, поставляющих оборудование в Россию. Китайский МИД пригрозил «решительно защитить» свои права.

«Если сообщения СМИ окажутся правдой, подобные действия европейской стороны серьезно подорвут взаимное доверие и сотрудничество между ЕС и Китаем. Европейской стороне не стоит совершать ошибку, в противном случае Пекин будет вынужден решительно защитить свои рационально обоснованные законные права»,— сказал господин Ван на брифинге (цитата по ТАСС).

Как уточняла FT, если ограничения удастся согласовать со всеми 27 странами ЕС, это станет первым случаем их применения против китайских компаний со стороны Европы в рамках антироссийских санкциях. По данным издания, в 11-й пакет санкций могут войти семь компаний из КНР, две из ОАЭ, еще одна из Армении. СМИ также писали, что ЕС намерен расширить запрет на транзит многих товаров через Россию.

О дискуссии по поводу санкций — в материале «Ъ FM» «Транзит закладывают в 11-й пакет».

Лаура Кеффер