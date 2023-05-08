В Оренбурге задержан третий фигурант дела о ЧП с каруселью

В рамках дела о падении карусели в Оренбурге задержан 36-летний руководитель ООО «Аттракцион-Сервис», где произошло ЧП. Это третий фигурант дела, следует из пресс-релиза СКР. Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения задержанным, подробности не приводятся.

6 мая в «Орен-парке» во время работы аттракциона «Цепочка» обрушилась опорная колонна. Пострадали 20 человек, 12 попали в больницу. В мэрии сказали, что карусель упала из-за поломки механизма. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Двух фигурантов задержали вчера, 7 мая.

Лаура Кеффер