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Коммерсантъ FM
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В Оренбурге задержали ответственных за обслуживание упавшей карусели

В Оренбурге задержали руководителей коммерческих организаций, обслуживавших аттракционы в «Орен-парке», где накануне во время работы упал один из аттракционов. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

В качестве подозреваемых задержаны руководители компаний ООО «Аттракцион-сервис», которая предоставляла услуги в парке, и ООО «Винтаж», отвечавшей за техническое обслуживание аттракционов. В их офисах прошли обыски, во время которых была изъята документация, касающаяся организации работы аттракционов и их обслуживания.

Следствие также направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении задержанных. Запрашиваемая мера пресечения не уточняется.

Вчера, 6 мая, в «Орен-парке» во время работы аттракциона «Цепочка» обрушилась опорная колонна. На карусели находились люди. Пострадали 20 человек, 12 из них находятся в больнице. В мэрии говорили, что карусель упала из-за поломки механизма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью), п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Олеся Павленко

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