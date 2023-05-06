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Коммерсантъ FM
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Нижегородский губернатор сообщил, что Прилепин введен в медикаментозный сон

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что операция Захара Прилепина прошла успешно, после нее писатель приходил в себя. Врачи ввели господина Прилепина в медикаментозный сон для более быстрого восстановления.

Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Только что посетил Захара Прилепина. По итогу, наши нижегородские медики в консультациях с московскими федеральными центрами сделали все возможное, очень оперативно провели диагностику, определили и провели уже необходимые мероприятия: оперативное вмешательство, в первую очередь речь идет о фиксации переломов»,— рассказал господин Никитин.

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«Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, но сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться»,— сообщил губернатор. Он также выразил соболезнования родственникам погибшего при взрыве соратника писателя (водитель—охранник Александр Шубин погиб при подрыве Audi Q7 Захара Прилепина в поселке Пионерское в 11:00, куда тот приехал к родственникам после возвращения из Донбасса, где проходил службу в одном из батальонов).

Следственный комитет России (СКР) квалифицировал произошедшее как теракт. Почти сразу стало известно о задержании подозреваемого в причастности к подрыву, им оказался некто Александр Пермяков, который в ходе допроса дал «показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины».

На видео, опубликованном СКР, он говорит, что в 2018-м был завербован украинскими спецслужбами, а в 2022 году приехал в РФ с целью ликвидации Захара Прилепина.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мина для писателя».

Мария Федотова

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