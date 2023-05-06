На Запорожской АЭС остановлены все блоки

Все блоки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остановлены, сотрудники эвакуироваться не будут, сообщается в Telegram-канале станции.

«Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности»,— говорится в заявлении директора АЭС Юрия Черничука, которое приводит пресс-служба.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации жителей 18 населенных пунктов вглубь области накануне, 5 мая. Речь идет о примерно 70 тыс. человек. В списке значится Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Глава региона ожидает контрнаступления Украины в ближайшее время. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа и член главного совета администрации области Владимир Рогов ранее сообщили, что эвакуация сотрудников ЗАЭС пока не планируется.

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