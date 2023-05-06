МЧС опровергло эвакуацию населения Белгорода

Эвакуация населения Белгорода не проводится, сообщило региональное МЧС в Telegram. По данным ведомства, такие сведения распространяются в соцсетях.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти»,— говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что МЧС проводит массовую эвакуацию жителей нескольких улиц Белгорода, в том числе улиц Лермонтова и Толстого. Местные СМИ и Telegram-каналы также сообщают, что горожанам приходят сообщения на телефон в Telegram от имени МЧС c призывами прийти во временный пункт размещения.

Поздно вечером 20 апреля в центре Белгорода упал снаряд ФАБ-500, произошел взрыв. 22 апреля на том же месте обнаружили еще один неразорвавшийся снаряд. Власти объявили эвакуацию близлежайших домов. Снаряд вывезли на полигон и уничтожили. Минобороны России заявило, что ЧП произошло из-за «нештатного схода» боеприпаса с Су-34.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бетонобойка».

Олеся Павленко