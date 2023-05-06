Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС опровергло эвакуацию населения Белгорода

Эвакуация населения Белгорода не проводится, сообщило региональное МЧС в Telegram. По данным ведомства, такие сведения распространяются в соцсетях.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти»,— говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что МЧС проводит массовую эвакуацию жителей нескольких улиц Белгорода, в том числе улиц Лермонтова и Толстого. Местные СМИ и Telegram-каналы также сообщают, что горожанам приходят сообщения на телефон в Telegram от имени МЧС c призывами прийти во временный пункт размещения.

Поздно вечером 20 апреля в центре Белгорода упал снаряд ФАБ-500, произошел взрыв. 22 апреля на том же месте обнаружили еще один неразорвавшийся снаряд. Власти объявили эвакуацию близлежайших домов. Снаряд вывезли на полигон и уничтожили. Минобороны России заявило, что ЧП произошло из-за «нештатного схода» боеприпаса с Су-34.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бетонобойка».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...