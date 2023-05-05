Главные новости за 5 мая. Кубань, Крым, Адыгея

На Ильском НПЗ произошел второй за два дня пожар. По данным федеральных Telegram-каналов, нефтехранилища вновь атаковали беспилотники. Официально эта версия не подтверждена.

ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении экс-руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар». По версии следствия, гендиректор АО Алексей Руднев и его приближенные четыре года брали с застройщиков деньги за подключение объектов, договоры на газификацию заключались с подконтрольными фирмами. Общая сумма взяток составила 114 млн руб.

Заключенным под стражу троим подозреваемым в убийстве аниматоров в Краснодарском крае может грозить пожизненное заключение.

С 5 мая правила посещения Японского сада стали жестче. QR-код, по которому можно попасть в сад, теперь будет действовать всего два часа.

В Новороссийске не будут отменять парад 9 мая в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Госэкспертиза выдала положительное заключение на первый этап строительства трамвайных путей в Краснодаре на пересечении улиц Московской и Красных Зорь.

На Кубани трассу залило маслом после массового ДТП с фурой. Водитель автоцистерны Mercedes, перевозившей его, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пятью попутными машинами.

По итогам 2022 года на первичном рынке Краснодарского края было продано 3,9 тыс. апартаментов. Число сделок год к году выросло на 12%. В денежном выражении прирост рынка составил 45% и достиг 65 млрд руб.

Средняя стоимость апартаментов в Краснодарском крае на начало 2023 года составила 847 тыс. руб. за кв. м. По итогам прошлого года она выросла на 55%.

Движение по второму пути железнодорожной части Крымского моста открыли раньше срока.

Суд обязал Дерипаску освободить 1,5 га земли в Усть-Лабинском районе для расширения кладбища.

Читайте нас в Telegram