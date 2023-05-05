В соцсетях сообщают о новой атаке дронов на Ильский НПЗ в Краснодарском крае

На территории на ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ им. А. А. Шамара) в Северском районе Кубани произошел еще один пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного около 9 утра. По данным федеральных Telegram-каналов, нефтехранилища вновь атаковали беспилотники. Официально эта версия не подтверждена. «Ъ-Кубань» запросил информацию в пресс-службе завода.

Как сообщает Telegram-канал Baza, беспилотник прилетел в одну из установок. После этого начался пожар. Предварительно погибших, пострадавших нет. Также сообщается, что атаку на НПЗ «Ильский», предварительно, совершила группа диверсантов. По информации Mash, они пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу, однако их успели задержать.

После сообщения о возгорании на место направились пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу пожара. При этом пожар удалось ликвидировать до прибытия подразделений МЧС России.

В ночь с 3 на 4 мая в результате атаки дронов на Ильском НПЗ загорелись резервуары с ннефтепродуктами. Жерт нет. К утру пожар удалось ликвидировать.

Татьяна Ручкина

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