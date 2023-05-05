Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыли досрочно

Движение по второму пути железнодорожной части Крымского моста открыли раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что восстановительные работы были выполнены за семь месяцев, в то время как в обычном режиме на подобные мероприятие потребовалось бы не менее года.

«Строители произвели замену двух пролетных строений на втором железнодорожном пути. Работали круглосуточно в две смены в непростых погодных условиях. Такой режим строительства позволил значительно опередить график»,— отметил господин Хуснуллин.

Для возведения новых пролетных строений потребовалось 524 т металлоконструкций. В рамках восстановления конструкции были проведены две сложные операции по транспортировке демонтированных и поднятию новых пролетов.

На время ремонта мост был открыт для движения в обоих направлениях по одному неповрежденному участку железнодорожной части строения с обязательным прохождением досмотра.

Монтаж одного из двух пролетных строений был завершен 9 марта текущего года. Работы на автомобильной части завершились на 1,5 месяца раньше срока. Движение по восстановленному участку возобновили 23 февраля 2023 года.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...