Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыли досрочно

Движение по второму пути железнодорожной части Крымского моста открыли раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что восстановительные работы были выполнены за семь месяцев, в то время как в обычном режиме на подобные мероприятие потребовалось бы не менее года.

«Строители произвели замену двух пролетных строений на втором железнодорожном пути. Работали круглосуточно в две смены в непростых погодных условиях. Такой режим строительства позволил значительно опередить график»,— отметил господин Хуснуллин.

Для возведения новых пролетных строений потребовалось 524 т металлоконструкций. В рамках восстановления конструкции были проведены две сложные операции по транспортировке демонтированных и поднятию новых пролетов.

На время ремонта мост был открыт для движения в обоих направлениях по одному неповрежденному участку железнодорожной части строения с обязательным прохождением досмотра.

Монтаж одного из двух пролетных строений был завершен 9 марта текущего года. Работы на автомобильной части завершились на 1,5 месяца раньше срока. Движение по восстановленному участку возобновили 23 февраля 2023 года.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram