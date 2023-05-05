Бывших топ-менеджеров АО «Газпром газораспределение Краснодар» обвинили в получении взяток

ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении экс-руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар». По версии следствия, гендиректор АО Алексей Руднев и его приближенные четыре года брали с застройщиков деньги за подключение объектов, договоры на газификацию заключались с подконтрольными фирмами. Общая сумма взяток составила 114 млн руб., сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар» Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Было возбуждено уголовное дело о получении взяток в составе организованного преступного сообщества (ст. 290 и 210 УК РФ). Расследования ведутся в отношении экс-гендиректора АО Алексея Руднева, его экс-заместителя по вопросам строительства Александра Савостьянова, замдиректоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева, Константина Лютого и Олега Власова. Также по делу проходят руководители ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие "Газовик"» (АССМП «Газовик») Сергей Асадов и Сергей Лебедь и учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко. Все они находятся под стражей, из них никто вину не признает.

Следствие считает, что Алексей Руднев создал схему получения взяток от владельцев участков, на которых строились многоквартирные дома, гостиницы и промышленные объекты, и организовал преступное сообщество. Оно действовало с мая 2017 до ноября 2021 года, пока всех участников не арестовали.

Топ-менеджер понимал, что у застройщиков есть много денег, но часто они ограничены в сроках строительства. Он заявлял, что может препятствовать им на всех этапах газификации, затягивая согласование подключения. Чтобы этого не произошло, сотрудники акционерного общества рекомендовали застройщикам обращаться за разработкой проекта и заказом на монтажные работы в определенные фирмы, в том числе в АССМП «Газовик» и «Инженерсервис». При этом цены на услуги были завышены, а компании контролировались АО, в связи с чем следствие считает, что перечисляемые средства являлись взятками Алексею Рудневу и его приближенным. Также взятки передавались наличными или в виде дорогих подарков.

Адвокаты участников уголовного дела настаивают, что руководители компании не брали взятки. По их словам, топ-менеджеры пытались максимально нарастить объемы газификации, а застройщикам рекомендовали обращаться в компании с хорошей репутацией. Стоимость работ, по их словам, соответствовала рынку. Факты получения наличных адвокат Дмитрий Сухов, осуществляющий защиту Александра Савостьянова, считает недоказанными.

Защита утверждает, что следствие вели с многочисленными процессуальными нарушениями. Доказательством тому является факт якобы завершения следственных действий, когда еще проводились допросы других лиц. Обвиняемые отказались знакомиться с материалами дела и попросили направить его в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд. Однако следователь, по словам Дмитрия Сухова, ежедневно ходит к обвиняемым в СИЗО и требует знакомиться с делом. Адвокат пояснил, что эти действия нарушают УПК, поскольку ознакомление с делом — «это право, а не обязанность обвиняемого».

Татьяна Ручкина

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