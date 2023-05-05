В парке «Краснодар» ужесточили правила входа в Японский сад

С 5 мая правила посещения Японского сада стали жестче. QR-код, по которому можно попасть в сад, теперь будет действовать всего два часа, сообщается в Telegram-канале парка «Краснодар».
Фото: Игорь Чураков
Получить QR-код на конкретный день не представляется возможным. По информации на сайте Японского сада, код выдается только в инфоматах. А они начинают работать с 06:30, и их количество ограничено. Обычно все коды на день «разбирают» часам к десяти утра. В одном билете можно отметить только два человека.
Ранее время входа в Японский сад после получения QR-кода сократили в два раза с 30 до до 15 минут.
Открытие Японского сада состоялось в Краснодаре утром 30 марта. Площадь территории составляет 7,5 га. На территории сада произрастает 6,7 тыс. деревьев, 5,9 тыс. кустарников и 280 тыс. цветов. К строительству сада приступили еще в 2021 году.
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Первые кадры из Японского сада в парке «Краснодар»
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