На Кубани оборот рынка апартаментов в 2022 году достиг 65 млрд рублей

По итогам 2022 года в объектах первичного рынка Краснодарского края было продано 3,9 тыс. апартаментов. Число сделок год к году выросло на 12%. В денежном выражении прирост рынка составил 45% и достиг 65 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольга Змиевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

«Широкое распространение апартаментной недвижимости в Краснодарском крае прежде всего продиктовано курортной специализацией региона. В прибрежных городах этот сегмент уместен и востребован»,— пояснила Ольга Змиевская. По словам эксперта, рост рынка апартаментов в денежном выражении объясняется не столько увеличением числа сделок, сколько повышением средней цены в сегменте.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в прошлом году апартаменты на Кубани подорожали на 55%. Средняя стоимость апартаментов в Краснодарском крае на начало 2023 года составила 847 тыс. руб. за кв. м.

Маргарита Синкевич

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