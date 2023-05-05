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На Кубани трассу залило маслом после массового ДТП с фурой

На автодороге «Поселок Соленый — Порт Кавказ» водитель автоцистерны Mercedes, перевозившей масло, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с пятью попутными машинами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Масло из цистерны вылилось на дорогу, из-за чего на данном участке ввели временные ограничения.

Аварийные службы в настоящее время работают над устранением последствий аварии. Время восстановления движения не сообщается.

Анастасия Донскова

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