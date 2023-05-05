Госэкспертиза одобрила строительство трамвайных линий в Краснодаре

Управление Краснодарской краевой госэкспертизы выдало положительное заключение на первый этап строительства трамвайных путей в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

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В рамках одобренного документа на пересечении улиц Московской и Красных Зорь планируется построить дополнительный трамвайный путь длиной 200 м. Застройщиком является ООО «Синара — Городские транспортные решения Краснодар».

Компания и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по модернизации трамвайной сети. Всего в рамках документа до 2026 года планируют построить более 70 км новых трамвайных линий. В результате развитие маршрутов электротранспорта в юго-восточном, северо-восточном и северо-западном направлениях столицы Кубани поможет исключить пробки.

Татьяна Ручкина

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