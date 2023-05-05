В Новороссийске не будут отменять парад Победы 9 мая

Парад в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в Новороссийске, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе городской администрации. В городе уже проводятся репетиции торжественного мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Поздняков Фото: Анатолий Поздняков

5 мая стало известно, что командование Южного военного округа (ЮВО) отменило запланированный в Новочеркасске парад 9 мая. «Военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону»,— написал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Парад в честь Дня Победы 9 мая пройдет в обычном режиме, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытку атаки беспилотников на Кремль.

Ранее стало известно, что традиционные парады в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменены во всех городах Краснодарского края, кроме Новороссийска. Такое решение приняли антитеррористическая комиссия и оперативный штаб региона.

Согласно программе, парад 9 мая в Новороссийске начнется в 10:00. В пешей колонне будет задействован 1871 человек. По улице Советов пройдут парадные расчеты основных сил и подразделений российской армии и флота: военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Новороссийской военно-морской базы, зенитно-ракетного полка, а также пограничники, сотрудники МЧС, курсанты НГМУ им. Ф. Ф. Ушакова, юнармейцы, кадеты Новороссийского и Туапсинского казачьих корпусов.

В параде также примет участие военизированная техника (28 единиц), в числе которой береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», комплекс «Монолит», отреставрированный танк Т-34 и пр.

В 18:00 у морвокзала пройдет праздничный концерт, а в 22:00 на Западном молу прогремит военный салют.

Наталья Решетняк

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