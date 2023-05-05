Суд обязал Дерипаску освободить 1,5 га земли в Усть-Лабинском районе для расширения кладбища

Бизнесмен Олег Дерипаска в 2025 году освободит 1,5 га земли для расширения кладбища в Суворовском сельском поселении Усть-Лабинского района. Соответствующее решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фонд «Вольное дело» Фото: фонд «Вольное дело»

Арбитражный суд Краснодарского края обязал департамент имущественных отношений Краснодарского края удовлетворить требования Олега Дерипаски о предоставлении в аренду 28,5 га земли в селе Суворовском. Аренду заключат на срок не более 20 лет. Глава Суворовского сельского поселения во время заседания заявил о том, что часть спорной территории может понадобиться для расширения кладбища во втором квартале 2025 года.

«Представитель заявителя представил судебную практику, пояснил, что по первому требованию администрации при необходимости освободят земельный участок и за свой счет проведут кадастровые работы»,— говорится в решении суда.

Договор аренды земельного участка общей площадью в 250 га в Усть-Лабинском районе с господином Дерипаской был подписан в 2017 году сроком на пять лет. В дальнейшем земля была разделена на девять участков. В 2022 году истец направил в департамент заявление о предоставлении в аренду на новый срок четырех участков. Однако ответчик заявил, что часть спорной территории расположена в границах населенного пункта, а также в границах рекреационной зоны.

При этом администрация Усть-Лабинского района заявила, что все спорные земельные участки имеют категорию земель сельскохозяйственного назначения и вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства.

«Информация о планируемой застройке земельных участков администрацией Усть-Лабинского района не подтвердилась»,— говорится в материалах дела.

Ранее арбитражный суд Северо-Кавказского округа обязал администрацию Кубани продать Дерипаске участок в 216 гектаров за 7 млн руб.

Тат Гаспарян

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