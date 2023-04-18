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Коммерсантъ FM
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Тайвань купит у США 400 ракет Harpoon для отражения возможного нападения КНР

Тайвань заключил контракт на приобретение 400 антикорабельных ракет у американской компании Boeing, сообщил глава американо-тайваньского делового совета Руперт Хаммонд-Чемберс и источники Bloomberg. Речь впервые идет о ракетах наземного, а не корабельного базирования, как было ранее.

Пентагон сообщал о контракте на $1,7 млрд еще 7 апреля, но в сообщении не был указан покупатель. Эта покупка завершает сделку, одобренную Конгрессом США В 2020 году. Тогда Госдеп одобрил продажу Тайваню ракет Harpoon на сумму в $2,4 млрд.

Контракт подписан на фоне роста напряженности между США и Китаем. Пекин считает Тайвань своей территорией. КНР последние месяцы регулярно проводит крупные учения возле острова.

Подробнее о напряженности в регионе — в материале «Ъ» «В один Тайвань можно войти дважды».

Леонид Уварчев

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