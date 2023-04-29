Власти Псковской области решили отказаться от парадов на 9 Мая

В Псковской области откажутся от проведения 9 мая парадов в честь очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава региона Михаил Ведерников в Telegram. Акция «Бессмертный полк» в регионе состоится в онлайн-формате.

«Что касается военных парадов. На совместном заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба Псковской области мы вместе с коллегами из силовых ведомств детально обсудили этот вопрос. И однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по целому ряду причин»,— сказал губернатор на заседании оргкомитета «Победа», видео с которого опубликовал в Telegram.

«Сегодня нужно не праздновать победу, а сделать все, чтобы ее приблизить»,— считает он.

Власти Псковской области также решили отменить праздничные салюты и фейерверки. «Средства, заложенные на салюты, можно потратить на самое необходимое участникам специальной военной операции»,— отметил губернатор.

Ранее парады на День Победы отменили в Белгородской, Курской, Орловской, Калужской областях, в Крыму и Севастополе. В Краснодарском крае парад Победы проведут только в Новороссийске.

О планах регионов на 9 Мая — в материале «Ъ» «Парад по расчету».