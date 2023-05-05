Цена вопроса

С учетом достаточно серьезного негативного эффекта событий прошлого года сомневаюсь, что в этом сезоне ситуация со снижением загрузки крымских отелей как-то кардинально поменяется. В прошлом году в структуре продаж номерного фонда гостевой поток сократился на 10%, а средняя выручка на гостя упала на 20% с учетом сокращения средней продолжительности пребывания. Отрасль оказалась в стрессовой ситуации. Сейчас внешняя конъюнктура сохраняется, но представители отрасли смогут компенсировать часть потерь и даже показать положительную динамику к прошлому году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самвел Саруханян

Фото: пресс-служба Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян

Фото: пресс-служба Mriya Resort & SPA

В Крыму сохраняются неудобства с отсутствием авиасообщения. Но гостям нравится вариант с перелетом в Крым из Москвы до Ставрополя и автомобильным трансфером, он займет около 13,5 часа в общей сложности. Аналогичное время многие туристы тратят на путешествие в страны дальнего зарубежья, Мальдивы, Доменикану, Таиланд. Поэтому ограничение авиасообщение не может быть ключевым стоп-фактором в подготовке к туристическому сезону. Более того, у путешествия на автомобиле или поезде есть преимущества. Многие впервые проезжают Крымский мост, знакомятся по дороге с достопримечательностями.

Настроения туристов постепенно становятся более стабильными, многие корректируют свои планы и возвращаются к отдыху в Крыму. Если в период пандемии COVID-19 представители индустрии гостеприимства, как и многие другие, резко были вынуждены стать экспертами в вопросах медицины и вирусологии, то летом прошлого года потребовалось активно рассказывать гостям об особенностях работы систем безопасности в Крыму, защите периметра и прочих нехарактерных вещах. Мы провели множество совещаний с профильными ведомствами, выработали уточненные протоколы безопасности. Основные же вопросы и переживания гостей основывались на непонимании особенности различных режимов террористической безопасности и обильного обсуждения ограничений в СМИ. Сейчас непонимания стало значительно меньше и появился формальный уточняющий вопрос: «У вас все в порядке? Тогда едем к вам!»

При снижении загрузки динамическая система ценообразования приводит большинство отелей к сокращению тарифов для гостей. Но муссирование темы о массовом снижении цен я не считаю корректным. Бизнес на полуострове, как и в целом в стране, продолжает быть в стрессовой ситуации. Сегодня в Крыму осталось мало отельеров, чья рентабельность сейчас заметно выше нуля. В нашем случае тарифы продиктованы высокими затратами на каждого гостя.

Можно вспомнить прошлый год, когда летом риторика была посвящена снижению стоимости отдыха в Крыму в полтора раза. Привело ли это к резкому росту турпотока? Нет. Значит, фактор цены для гостей был не основным. Мы со своей стороны продолжаем поддерживать стимулирующие комплементарные решения: например, автомобильные трансферы в прошлом году стали бесплатными. Одновременно отельеры активно работают над созданием более насыщенных программ отдыха, которые точно должны запомниться гостям. Важной точкой роста должно стать развитие событийного туризма: нужно больше мероприятий, которые привлекали бы гостей в регион. Именно это позволит многим туристам принять решение в пользу Крыма.

Но есть и позитивные факторы, например, приток гостей из южных регионов. Раньше отдых на полуострове фактически не продвигался в своем федеральном округе: туроператоры активнее предлагали программы в Турцию и Египет. Многие наши гости из Ставропольского края или Ростова в прошлом году побывали в Крыму впервые.

Самвел Саруханян, гендиректор Mriya Resort & SPA