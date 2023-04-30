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Коммерсантъ FM
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Президент Литвы: Украина не может вступить в НАТО до завершения конфликта

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории не завершится вооруженный конфликт. При этом он призвал разработать «дорожную карту» по вступлению страны в альянс, чтобы дать Киеву сигнал о готовности к сотрудничеству.

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Это было бы слишком сложно. Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда конфликт завершится»,— заявил Гитанас Науседа в интервью газете la Repubblica.

Он надеется, что дорожная карта по вступлению в НАТО будет передана украинской стороне на июльском саммите в Литве. «Мы знаем, что двери НАТО открыты для всех, но у нас нет практических "алгоритмов" их использования, поэтому мы должны посылать сигналы о том, что Украину ждут в альянсе и она может быть частью системы безопасности»,— подчеркнул литовский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Как объяснял Йенс Столтенберг, заявка не может быть одобрена, поскольку альянс не готов обращаться к пятой статье своего устава. Статья предполагает, что нападение на страну—члена НАТО требует ответа со стороны всех членов альянса. Также правила альянса не разрешают принимать страну с незавершенным территориальным конфликтом.

6 апреля Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщало, что Польша и прибалтийские страны настаивают на предоставлении «дорожной карты» по вступлению Украины на саммите, однако США, Германия и Венгрия выступают против. Среди прочего, как утверждали источники, Вашингтон опасается, что сближение Украины и НАТО приведет к эскалации конфликта со стороны России.

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Лусине Баласян

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