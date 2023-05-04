Росавиация сообщила о корректировке региональных маршрутов из-за сокращения субсидий

Росавиация работает над корректировкой маршрутной сети авиакомпаний для сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях. Это связано с «с оптимизацией финансирования» программы субсидий.

«Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок»,— следует из сообщения пресс-службы Росавиации в Telegram.

Сегодня, 4 мая, источники «Известий» сообщили, что правительство России сократило финансирование программы региональных перевозок в облет Москвы с 9 млрд до примерно 7,5 млрд руб. По данным газеты, решение принято в связи с «секвестированием расходов госбюджета». Вместе с тем в 2022 году доля перелетов в обход Москвы впервые достигла 50%.

Программа субсидий, запущенная с целью компенсации затрат авиаперевозчиков на внутренний рейсы, действует с апреля 2022 года. О ее продлении в апреле 2023 года сообщил Минтранс. По данным ведомства, суммарный объем средств, выделенных по всем программам на этот год, превышает 50 млрд руб. Ранее в апреле стало известно, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением рассмотреть продление субсидии авиаперевозчикам на 100 млрд руб. до октября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авиаторы освоились в бюджете».

Лусине Баласян