Доля перелетов в обход Москвы впервые достигла 50%

По итогам 2022 года доля регулярных пассажирских рейсов между регионами России без посадки в Москве впервые достигла 50%, сообщил РБК со ссылкой на данные Госкорпорации по организации воздушного движения, опубликованных в Единой межведомственная информационно-статистической системе (ЕМИСС). Глава Росавиации Александр Нерадько привел такую же цифру на коллегии ведомства, прошедшей 10 марта.

По плану на 2022 год доля внутренних авиарейсов в обход Москвы должна была составить 46,5%, отметил господин Нерадько в выступлении на коллегии. Цель в 50% должна была быть достигнута к 2024 году, согласно поручению президента России Владимира Путина от мая 2018 года.

По мнению опрошенных РБК экспертов, доля рейсов в обход Москвы выросла благодаря:

Закрытию южных аэропортов, на чью доли приходилась существенная часть внутреннего пассажиропотока, после начала военной операции на Украине. В результате выросло число рейсов в Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе из региональных центров, а не только Москвы.

Запрет на полеты в страны Европы, что привело к росту внутреннего туризма и авиаперелетов. Российские авиакомпании стали развивать внутренние маршруты между городами России, потеряв рейсы в Европу.

Падение объема международных перевозок и рост государственной поддержки отрасли, в том числе субсидирования внутренних авиаперелетов.

По итогам 2019 года доля рейсов в обход Москвы составляла. В 2020-м показатель вырос до 45,6%, в 2021 — до 46,3%.

Олеся Павленко