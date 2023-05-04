«Известия»: авиакомпании отменяют рейсы из-за сокращения субсидий на региональные маршруты

Правительство России сократило финансирование программы региональных перевозок в облет Москвы с 9 млрд до примерно 7,5 млрд руб., сообщили источники «Известий». Это стало причиной отмены рейсов, больше всего — в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

В 2022 году на программу также было заложено 9 млрд руб., но часть средств была перераспределена на другие целы. В итоге региональные рейсы были просубсидированы на 7,8 млрд руб. Авиакомпании перевезли по программе 2,7 млн пассажиров против 2,85 млн в 2021 году. Вместе с тем доля перелетов в обход Москвы впервые достигла 50%.

Сокращение расходов в 2023 году связано с «секвестированием расходов госбюджета», сообщили собеседники «Известий». Утверждается, что Минтрансу было поручено сократить в целом расходы на 5%, это привело к урезанию размера программы на 17%. Один из источников газеты считает, что Росавиация подошла к вопросу формально. «Убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями. При этом в разных регионах бюджетный процесс построен по-разному»,— объяснил он. В Росавиации отказались от комментариев.

Nordwind Airlines сообщила, что отменила полетные программы по маршрутам Нижний Новгород--Петрозаводск и Кемерово--Чита в связи с «пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии». Перевозчик также планировал выполнять рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары, но решение о предоставлении субсидий «затянулось».

По данным «Ъ», авиаперевозчики в апреле обратились в Минтранс с просьбой предоставить три новых меры господдержки. Первая — распространить субсидии, предусмотренные для эксплуатантов SSJ 100, на новые Ту-214. Вторая — софинансировать замену двигателей выпущенных до 2022 года «Суперджетов» на отечественные ПД-8. Третья — отменить требование о предоставлении банковских и госгарантий при покупке и лизинге новых самолетов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги с неба».

Леонид Уварчев