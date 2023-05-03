Кипр усложняет прописку

Россиянам станет сложнее прописаться на Кипре. Страна ужесточила условия выдачи постоянного вида на жительство за инвестиции. Для сохранения ПМЖ минимальный доход иностранцев теперь должен составлять €50 тыс. Раньше нижний порог был установлен на отметке €30 тыс. Кроме того, обладатель ПМЖ теперь должен будет ежегодно подтверждать, что уровень его состояния не уменьшился. Для тех, кто получил документы благодаря покупке недвижимости, правила тоже изменились. Они должны будут каждый год доказывать местным властям, что владеют приобретенным жильем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Мурзин, Коммерсантъ Фото: Иван Мурзин, Коммерсантъ

Почему условия ужесточились? И как это отразится на востребованности кипрского ПМЖ среди россиян? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с директором международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софьей Дефоссе-Аксютиной:

«Новые правила требуют ежегодного участия заявителя, то есть нужно предоставлять документы, получать новую карточку и так далее. Среди европейских государств есть такая тенденция, потому что ими негативно воспринимается ситуация, когда заявитель получает документ, а потом живет своей жизнью и не приезжает в страну. Они изначально разрабатывали данные программы для того, чтобы привлечь на Кипр заявителей с высоким уровнем дохода. Аналогичную ситуацию мы можем наблюдать уже несколько лет в Италии, когда они меняют карточки illimitata — то есть неограниченного срока действия — на пятилетние.

Как изменение правил может измениться на спросе со стороны россиян на кипрское ПМЖ? Любая подобная инициатива, когда нужно что-то ежегодно подтверждать, отвадит людей занятых. В основном Кипром интересовалась категория россиян, которой нужен европейский вид на жительство, чтобы разблокировать свои активы в ценных бумагах. И они, безусловно, не заинтересованы что-либо делать для поддержки своего вида на жительство».

При этом спрос на покупку кипрской недвижимости со стороны россиян, в том числе для получения ПМЖ, в начале этого года увеличился. Они стали лидерами по количеству сделок среди иностранцев, сообщали в земельном департаменте страны.

Большинство из претендующих на резидентсво сейчас планируют жить на острове, отмечают собеседники “Ъ FM”. Однако в Европе остаются альтернативы и для тех, кто не хочет ежегодно подтверждать свое право на ПМЖ, говорит управляющий партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева:

«Кипр больше был интересен тем россиянам, которые собираются там жить и перевозят туда семьи, детей или бизнес, а также для получения налогового резидентства, и для того, чтобы использовать финансовую навигацию, в том числе европейские счета. Что осталось россиянам? Через финансовую независимость доступны программы Италии и Франции, которые не требуют проживания. Есть и государства, требующие обязательного нахождения в стране 183 дня. Программы через финансовую независимость не требуют инвестиций, только подтверждение дохода и адреса, то есть недвижимость должна быть в собственности или в аренде.

При этом Кипр уже ограничивал в возможностях российских инвесторов. В апреле 2022 года стало известно, что крупнейший банк государства закроет счета 4 тыс. россиян. Это коснулось тех, у кого не было резидентства стран Евросоюза.

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Иван Хорушевский