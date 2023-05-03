Стартапы обживаются за рубежом

Три четверти российских IT-стартапов обосновались за рубежом. Согласно опросу акселератора Фонда развития интернет-инициатив, почти 75% фаундеров открыли иностранные структуры в 2022-м, в 2021 году этот показатель был на уровне 26%. Треть стартапов регистрируется в странах ближнего зарубежья — Казахстане и Армении, 23% — на Кипре, Каймановых островах, в Китае и Индии. В странах Евросоюза представительство удалось открыть менее 7% российских организаций. Можно ли ожидать таких показателей и в 2023 году? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Стремление IT-стартапов выйти сразу на международный бизнес инвесторами только приветствуется. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что такая модель идеальна для бизнеса, который хочет получать серьезную прибыль. Однако дело не только в этом. Многие решили озаботиться представительством за рубежом, чтобы хоть как-то продолжить работу с иностранными партнерами и клиентами, считает эксперт по релокации Денис Москалец, который получил стартап-визу в Испании:

«У многих компаний есть клиенты во всем мире. Зарегистрированным в России организациям сложно продолжать деятельность и оказывать услуги, принимать платежи, заключать контракты. Соответственно, фаундеры, которые ориентируются на мировой рынок, активно регистрируют фирмы за границей».

Но вряд ли в этом году число IT-стартапов, обосновавшихся за рубежом, станет больше. Скорее всего, говорят собеседники “Ъ FM”, на рынке произойдет отток. И все из-за ужесточения условий регистрации бизнеса. Риски существуют и для тех, кто уже открыл представительства за границей, говорит управляющий партнер Red Sharks Ventures Юрий Митин:

«Прежде была популярна американская юрисдикция — штат Делавэр — но закон поменялся в 2022 году, и процесс может усложниться.

У предпринимателя с российским паспортом есть возможность открыть компанию в Америке, но через полгода-год там могут сказать, что правила поменялись, извините, мы не сможем оформить вам банковский счет. То есть организация остается, а работать с банковскими счетами ей не позволят.



Поэтому сейчас популярными юрисдикциям является ближнее зарубежье — Кипр, Турция. В Израиле, кстати, тоже большое количество предпринимателей».

В последнее время среди российских стартапов сформировался еще один новый тренд, продолжает Юрий Митин:

«Открыть юрлицо в США из Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи не получится. Если представительство открыто в ближнем зарубежье, то оттуда делается второй шаг, и такая заявка будет удовлетворена — вот такой тренд».

По данным опроса акселератора фонда развития интернет-инициатив, почти всем проектам пришлось развиваться на собственные средства. Только около 10% стартапов смогли привлечь инвестиции и не от иностранцев. Это сложно, но шансы получить в будущем зарубежные деньги есть, считает фаундер компании Ultra Motors Андрей Зиновьев:

«Первое — нужно находиться там, где инвестор — в какой-то западной стране, если привлекаются иностранные деньги. Второе — необходимо иметь внушительную часть команды, состоящей из граждан страны, где находится инвестор. Тогда вероятность успеха сильно повышается. Если инвестор видит, что фаундеры живут в России, то, наверное, шансы стремятся к нулю. И это я проходил на собственном опыте».

Российские власти признают, что господдержки на стартапы не хватает. Но при этом с февраля 22-го каждый месяц в стране регистрируется по 800 новых IT-компаний. Правда часть экспертов утверждают, что ради льготной ипотеки и отсрочки от мобилизации.

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Яна Загоровская