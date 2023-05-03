Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство упростило оформление Fan ID для пенсионеров, детей и инвалидов

Правительство упростило процедуру оформления карты болельщика (Fan ID) для детей младше 14 лет, инвалидов и пенсионеров, сообщила пресс-служба кабмина. В марте оптимизировать процедуру поручил президент России Владимир Путин.

Согласно документу, с 26 мая 2023 идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно: если данные о них есть в учетной записи родителя на «Госуслугах», карта будет выдаваться автоматически. Инвалиды смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок. Для пенсионеров (и инвалидов) правительство рекомендует регионам разместить на каждом стадионе РПЛ отдельные окна для получения Fan ID без очереди.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года, с декабря его распространили на все матчи премьер-лиги. На фоне внедрения системы начиная с весенней части турнира РПЛ количество зрителей на трибунах уменьшилось.

О том, как и почему Владимир Путин поручил упростить использование системы идентификации болельщиков,— в материале «Ъ» «Fan ID добрался до самого фана».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...