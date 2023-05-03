Правительство упростило оформление Fan ID для пенсионеров, детей и инвалидов

Правительство упростило процедуру оформления карты болельщика (Fan ID) для детей младше 14 лет, инвалидов и пенсионеров, сообщила пресс-служба кабмина. В марте оптимизировать процедуру поручил президент России Владимир Путин.

Согласно документу, с 26 мая 2023 идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно: если данные о них есть в учетной записи родителя на «Госуслугах», карта будет выдаваться автоматически. Инвалиды смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок. Для пенсионеров (и инвалидов) правительство рекомендует регионам разместить на каждом стадионе РПЛ отдельные окна для получения Fan ID без очереди.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года, с декабря его распространили на все матчи премьер-лиги. На фоне внедрения системы начиная с весенней части турнира РПЛ количество зрителей на трибунах уменьшилось.

О том, как и почему Владимир Путин поручил упростить использование системы идентификации болельщиков,— в материале «Ъ» «Fan ID добрался до самого фана».

Григорий Лейба