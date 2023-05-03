Главные новости к утру 3 мая

В Краснодарском крае рядом с портом Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами. Возгоранию присвоили высший ранг сложности, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Энгельс Саратовской области. В результате два человека пострадали.

В первом квартале добыча газа в России упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 180 млрд куб. м. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Великобритания не собирается передавать Украине вертолеты Apache. При этом Киеву могут передать ракеты большой дальности и бронетехнику.

Скоро в Госдуму внесут поправки, которые запретят официальную смену пола без хирургической операции. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

В Киеве, Днепре и Запорожье, а также в Киевской области произошли взрывы. В ряде регионов звучала воздушная тревога.

Украина держит в секрете от ЕС и США план весеннего контранаступления из-за опасений новых утечек информации. При этом в США считают, что интенсивность обмена разведданным не изменилась.

Турция и «Газпром» достигли соглашения об отсрочке части платежей за газ после резкого роста цен на энергоноситель. Об этом рассказали в Минэнерго Турции.

В Россию ввезут комплектующие для 20 тыс. базовых станций связи шведской Ericsson AB стоимостью в $30–40 млн. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

О предстоящих 3 мая важнейших событиях — в анонсах «Ъ».