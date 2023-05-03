Великобритания не будет передавать Украине вертолеты Apache, но ищет поставщиков ракет большой дальности

Правительство Великобритании не собирается передавать Украины вертолеты Apache. При этом минобороны страны ищет поставщиков ракет большой дальности и бронетехники для ВСУ. Об этом сказано в ответе представителей минобороны Великобритании на вопросы членов британского парламента, опубликованных 2 мая.

«У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолеты Apache»,— сказано в ответе замглавы ведомства Аннабель Голдин на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Еще один замглавы минобороны Джеймс Хиппи сообщил, что сейчас власти страны планируют выделить средства из Международного фонда помощи Украине для оплаты систем ПВО и вооружения большой дальности.

В январе британское издание Mirror сообщило, что поставка вертолетов Apache Украине была запланирована после отправки танков Challenger 2, которые обещал премьер-министр Риши Сунак. Сроки поставки Apache издание не сообщало. Позже SkyNews сообщил, что минобороны Великобритании отрицает такие планы.

Олеся Павленко