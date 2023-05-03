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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 3 мая

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Будет объявлено о размере базовой процентной ставки на ближайшее время.

С 3 по 7 мая в Москве планируется визит генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен.

С 3 по 7 мая в Москве состоится визит известного японского политика, депутата верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

В Минеральных Водах председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведет пленарное заседание «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» в рамках Кавказской инвестиционной выставки.

В Минске областной суд, как ожидается, огласит приговор по делу членов признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика, обвиняемых в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, создании экстремистского формирования, призывах к захвату власти, оскорблении и клевете на президента государства.

В Астане состоится встреча президента страны Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

В Казахстане состоится визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

3 мая в Берлине состоится встреча президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В Хельсинки пройдет встреча премьер-министров Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор экс-генеральному директору футбольной школы «Чертаново» Николаю Ларину, признанному виновным в получении финансирования за несуществующих воспитанников.

В Скопине (Рязанская область) пройдет предварительное судебное заседание по делу об убийстве в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова (в закрытом режиме).

Запланирован выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта российского сегмента Международной космической станции.

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