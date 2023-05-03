Politico: Украина не делится с США и ЕС планом весеннего контрнаступления из-за опасений новых утечек

Украина держит в секрете план весеннего контранаступления из-за опасений новых утечек информации, что может повредить военным планам. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников. В свою очередь украинский депутат в разговоре с изданием пояснил, что план контранаступления известен только нескольким людям в стране.

По данным газеты, украинские чиновники объяснили свой отказ тем, что хотят предотвратить вероятную утечку конфиденциальных данных. Газета отмечает, что при этом Украина, США и Евросоюз по-прежнему обмениваются базовыми разведданными.

В свою очередь в США считают, что никаких изменений в обмене разведданными с Украиной нет. Собеседники Politico в США также добавили, что с начала конфликта украинская сторона довольно скупо делилась с американцами подобной информацией.

«Они не обязаны нас уведомлять или сообщать нам заранее»,— сказал газете официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, американские и украинские военные поддерживают ежедневные контакты, поэтому у Вашингтона «часто есть понимание» планов Киева.

В апреле в социальные сети утекли секретные документы Пентагона. Среди них были американские оценки потерь украинской армии и запасов оружия, а также предполагаемые планы контранаступления на востоке страны.

Олеся Павленко