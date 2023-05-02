На Украине около 23 тыс. человек считаются пропавшими в результате боевых действий

В МВД Украины заработал единый реестр лиц, пропавших без вести «при особых обстоятельствах», сообщил замминистра внутренних дел Леонид Тимченко. По данным ведомства, около 23 тыс. человек считаются пропавшими без вести в результате боевых действий.

В ведомстве уточнили, что запущенный реестр представляет собой защищенную базу данных, и родственники пропавших могут получать из него выписки.

В декабре 2022 года уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая говорила о 15 тыс. пропавших без вести. Она допустила, что часть из них могла покинуть с занятых Россией территорий. По ее словам, среди них были гражданские лица.

В апреле Совет федерации одобрил законопроекты, сокращающие сроки признания без вести пропавшими и погибшими участников военной операции на Украине. Оба закона затрагивают случаи, произошедшие после 24 февраля 2022 года. Ко второму чтению был расширен круг лиц, на которых распространятся новые нормы: в него включены добровольцы, заключившие контракт с военными компаниями, правоохранители, волонтеры и прочие граждане, «проживавшие или временно находившиеся» в зоне военной операции.

Подробности — в материале «Ъ» «Гражданских приравняют к военным».