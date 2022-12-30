Украинские власти рассказали о 15 тыс. пропавших без вести

На Украине без вести пропали 15 тыс. человек, заявила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая. Она допустила, что часть из них могла быть вывезена с занятых Россией территорий.

Госпожа Вербицкая заявила Bloomberg, что Россия подтвердила содержание больше 3 тыс. украинских военнопленных. Москва официально такой информации не раскрывала.

Уполномоченная украинского президента отметила несоответствие этого числа количеству пропавших без вести. «Мы не знаем, что с ними случилось. Являются ли они также российскими военнопленными, вывезены ли с оккупированных Россией территорий или, возможно, убиты»,— сказала уполномоченная. По ее словам, среди пропавших без вести есть гражданские.

Данные о числе украинских военнопленных в России расходятся. В Народном совете ДНР в июне, до вхождения республики в состав РФ, говорили о 8 тыс. военнопленных на территории ДНР и ЛНР. В тот же период глава Минобороны Сергей Шойгу утверждал, что общее число украинских военнопленных составляет около 6,5 тыс. Вице-премьер Украины Ирина Верещук также в июне утверждала, что в РФ находятся около 2 тыс. военнопленных.

В начале декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что потери ВСУ составили 13 тыс. человек. При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что с начала военного конфликта украинские вооруженные силы потеряли убитыми 100 тыс. человек. Еще погибли 20 тыс. гражданских лиц. Потом она отказалась от этих слов.

Леонид Уварчев