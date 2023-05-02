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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор сообщил об обстреле села Курковичи

Украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Никто не пострадал, но начался пожар.

«В результате обстрела в одном из домовладений возник пожар. На месте работают все оперативные службы»,— написал господин Богомаз в Telegram.

Вчера, 1 мая, в регионе осуществили подрыв железнодорожных путей в Унечском районе. В результате ЧП с рельсов сошло два локомотива грузового состава и семь вагонов. Грузовой поезд перевозил топливо и строительные материалы. В РЖД назвали причиной инцидента «незаконное вмешательство посторонних лиц». СКР возбудит уголовное дело. К утру 2 мая движение на участке восстановили.

Лаура Кеффер

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