ГСУ СКР возбудит уголовное дело после схода грузового поезда в Брянской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР.

Поручение возбудить уголовное дело дано руководству Главного следственного управления (ГСУ) СКР, Александр Бастрыкин ждет доклад об установленных обстоятельствах.

Сегодня, 1 мая, неустановленное взрывное устройство сработало в 10:17 на 136-м километре перегона Унеча—Рассуха на расстоянии 50 м от грузового поезда №2528 Белорусской железной дороги. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось, в результате с рельсов сошли восемь вагонов. В РЖД причиной инцидента назвали «незаконное вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта».

Мария Федотова