РЖД восстановило движение на участке Унеча—Рассуха после схода поезда в Брянской области

Движение поездов на перегоне Унеча—Рассуха в Брянской области, где накануне сошел с рельсов поезд из-за взрыва, восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«В 4:53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги»,— сказано в сообщении Telegram-канале РЖД. В рамках восстановительных работ было уложено около 100 метров железнодорожного полотна, добавили там.

Прибытие поездов №202 и №204 по маршруту Новозыбков — Москва ожидается по графику — в 05:12 и 10:24. Поезд №86 Климов — Москва задержится на два часа, добавили в РЖД. Пассажиры опоздавшего поезда, которые следуют через Москву транзитом, смогут переоформить билеты и бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, а также камер хранения.

Утром 1 мая на перегоне Унеча—Рассуха сработало неустановленное взрывное устройство. В результате с рельсов сошли восемь вагонов, о пострадавших не сообщалось. По факту произошедшего глава СКР России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Олеся Павленко