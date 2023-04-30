Воронежский ФК «Факел» подтвердил отставку Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера

В воронежском ФК «Факел» подтвердили отставку Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера клуба. Стороны «расстаются по обоюдному согласию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

В клубе напомнили, что Дмитрий Пятибратов вошел в его состав в октябре 2020 года и «стал одним из творцов» возвращения команды в Российскую премьер-лигу. «От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу. И, конечно, болельщикам»,– процитировала господина Пятибратова пресс-служба клуба.

Ранее появилась информация, что новым наставником «Факела» станет экс-игрок сборной России по футболу и ветеран московского «Локомотива» Вадим Евсеев. Сегодня утром стало известно, что он покинул пост главного тренера в ярославском «Шиннике».

Владимир Зоркий