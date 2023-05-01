Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в США переговоры с Блинкеном

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян сегодня, 1 мая, посетят США. Там они проведут переговоры с участием госсекретаря Энтони Блинкена, сообщается на сайте Госдепа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Kevin Mohatt, Reuters Энтони Блинкен

Фото: Kevin Mohatt, Reuters

Сначала господин Блинкен проведет в здании Национального учебного центра иностранных дел имени Джорджа Шульца отдельные встречи с министрами обеих стран. Совместные переговоры господ Байрамова и Мирзояна с госсекретарем начнутся там же в 16:45 по мск.

Вчера, 30 апреля, Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Госсекретарь заявил о важности открытия Лачинского коридора для частного и коммерческого транспорта. 29 апреля господин Блинкен поговорил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Напряженность между Арменией и Азербайджаном усилилась после того, как в апреле Азербайджан установил КПП на границе в Лачинском коридоре.

Подробности — в материале «Ъ» «Армению поставили перед пунктом».

Лаура Кеффер