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Коммерсантъ FM
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Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в США переговоры с Блинкеном

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян сегодня, 1 мая, посетят США. Там они проведут переговоры с участием госсекретаря Энтони Блинкена, сообщается на сайте Госдепа.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Фото: Kevin Mohatt, Reuters

Энтони Блинкен

Фото: Kevin Mohatt, Reuters

Сначала господин Блинкен проведет в здании Национального учебного центра иностранных дел имени Джорджа Шульца отдельные встречи с министрами обеих стран. Совместные переговоры господ Байрамова и Мирзояна с госсекретарем начнутся там же в 16:45 по мск.

Вчера, 30 апреля, Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Госсекретарь заявил о важности открытия Лачинского коридора для частного и коммерческого транспорта. 29 апреля господин Блинкен поговорил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Напряженность между Арменией и Азербайджаном усилилась после того, как в апреле Азербайджан установил КПП на границе в Лачинском коридоре.

Подробности — в материале «Ъ» «Армению поставили перед пунктом».

Лаура Кеффер

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