Губернатор Евгений Куйвашев встретится с погорельцами в поселке Таежный

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с жителями поселка Таежный, потерявших дома в результате крупного пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики регион. Глава региона также проверит, выполняются его поручения по поддержке пострадавших.

Сегодня Евгений Куйвашев совместно с начальником ГУ МЧС по Свердловской области Виктором Теряевым проведет совещание по обеспечению жизнедеятельности неселённых пунктов, пострадавших от пожаров.

Напомним, пожар в Таежном произошел 25 апреля. Спустя сутки огонь локализовали на площади 2,7 тыс. кв. м. Известно, что в поселке огнем было охвачено более 20 домов, из которых эвакуировали 27 человек, в том числе трех детей.

Сейчас в Свердловской области введен режим режим повышенной готовности из пожаров. Наиболее масштабный пожар произошел в поселке Сосьва. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента погибли два человека. Сгорело около 100 домов – жилье потеряли более 600 человек. Также полностью уничтожено здание лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23.

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