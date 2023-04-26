Спасатели локализовали пожар в свердловском поселке Таежный на площади 2,7 тыс. кв. метров

Пожар в поселке Таежный Махневского городского округа (Свердловская область) локализован на площади 2,7 тыс. кв.м., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. «Огнеборцам удалось отстоять 79 домов. Работы по ликвидации пожара продолжаются»,– отметили в ведомстве.

Пожар в Таежном начался днем 25 апреля. Известно, что в поселке огнем было охвачено более 20 домов, из которых эвакуировали 27 человек, в том числе трех детей. Люди направлены в пункт временного размещения.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что спасателям удалось локализовать крупный пожар в свердловском поселке Сосьва на площади 9 тыс. кв. м. Там сейчас введен режим ЧС. Огонь повредил более 100 домов. В том числе, по данным СМИ, сгорела больница для заключенных. Известно о гибели одного человека в результате пожара.

Подробнее о пожарах в Свердловской области – в материале «Ъ-Урал» «И повсюду тушат пожары».

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