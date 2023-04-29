Замглавы МИД РФ Вершинин: пока нет конкретных результатов по зерновой сделке

Пока нет прогресса в выполнении требований России, касающихся зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он отметил, что еще есть время выполнить договоренности до истечения срока действия сделки, которая была продлена до 18 мая.

«Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях: у нас нет конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о прогрессе в выполнении наших требований. Нам рассказывают об усилиях. Мы ценим усилия, но нам нужны результаты, а результатов нет»,— сказал дипломат журналистам (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Помимо вывоза зерна из украинских портов в Черном море она предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. В марте 2023-го вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что сделку продлили на 120 дней. МИД России настаивает, что она продлена на 60 дней. 17 апреля Украина обвинила Россию в блокировке досмотра судов в турецких водах. МИД РФ возложил вину на ООН и Киев.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Всему свой срок».