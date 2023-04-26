Совфед одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию армии

Совет федерации одобрил закон «О гражданстве». Он предполагает лишение приобретенного гражданства за ряд преступлений, в том числе за дискредитацию ВС РФ, дезертирство, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и экстремизм.

Закон был внесен в декабре 2021 года Владимиром Путиным. Ко второму чтению в ноябре 2022-го господин Путин внес поправки о лишении приобретенного гражданства. Госдума одобрила инициативу во втором и третьем чтениях 18 апреля.

Закон предполагает, что гражданство РФ является единым и равным вне независимости от оснований его приобретения. Гражданина РФ не могут лишить гражданства, даже если он живет в другой стране.

Прекратить гражданство могут в случае добровольного изъявления гражданина, а также если установят факта представления им поддельных документов или заведомо ложных сведений. Помимо этого, гражданства могут лишить за:

нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.2 УК РФ);

диверсию (ст. 281), содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ), организацию диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК РФ);

дезертирство (ст. 338 УК РФ);

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ);

создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ);

уничтожение либо повреждение воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ);

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ);

призывы к введению ограничительных мер в отношении РФ (ст. 284.2 УК РФ);

реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ);

преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

О том, как отличить фейк от дискредитации, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер