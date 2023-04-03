ЦБ учтет решения стран ОПЕК+ на заседании 28 апреля по ключевой ставке

Зампред Центробанка Алексей Заботкин сообщил, что на заседании совета директоров 28 апреля решение по ключевой ставке будет принято исходя из поступающих данных. При обновлении макропрогноза к апрельскому заседанию будут учтены в том числе последние решения стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Не секрет, что в феврале месячная (инфляция.— ''Ъ'') была близка к тому, что показывали недельные данные, а в январе, например, месячная довольно сильно разошлась с недельными. Поэтому полные выводы по поводу мартовской инфляции можно будет построить, только когда мы получим полные данные за месяц»,— сказал Алексей Заботкин журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

До заседания 28 апреля Банк России опубликует данные о недельной и месячной инфляции, данные динамики ВВП РФ за 2022 год и платежный баланс за первый квартал 2023 года.

«Будет действительно очень много данных о состоянии российской экономики. Плюс ситуация в плане внешних обстоятельств, она тоже развивается довольно динамично. Как вы видели, за выходные были новые решения со стороны ОПЕК, цены нефти на этом. Мы все это будем учитывать»,— добавил господин Заботкин.

Последний раз заседание Центробанка по ключевой ставке проходило 17 марта. По итогам регулятор в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. По прогнозу регулятора, в ближайшее месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022-го.

Вчера, 2 апреля, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном снижении добычи нефти. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заграница не подкачала».

Лусине Баласян