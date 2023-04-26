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Коммерсантъ FM
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Росстат: годовая инфляция в России замедлилась до 2,46%

Инфляция в России с 18 по 24 апреля составила 0,10% после 0,04% с 11 по 17 апреля, следует из данных Росстата. По итогам недели годовая инфляция в стране замедлилась до 2,46%. С начала года цены выросли на 1,99%. По оценкам Минэкономики, годовая инфляция составила 2,55% против 2,82% на прошлой неделе, сказано в обзоре «О текущей ценовой ситуации» (.pdf).

По оценкам Росстата, к 24 апреля с начала года цены увеличились на 1,99%, с начала апреля — на 0,31%. По данным Минэкономики, стоимость продовольственных товаров выросла на 0,24%, непродовольственных товаров — на 0,02%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,9% против 0,7% на прошлой неделе. Лук подорожал на 12,6%, капуста — на 10,7%, морковь — на 2,6%. Подешевели огурцы (–1,5%), помидоры (–1,3%) и картофель (–0,9%).

Цены на свинину выросли на 1,2%, пшеничную муку — на 0,9%, куриное мясо — на 0,8%, сахар — на 0,7%, мороженую рыбу — на 0,5%, баранину и вареные колбасы — на 0,3%. Стоимость куриных яиц уменьшилась на 1%, гречневой крупы и макаронных изделий — на 0,8%, масла подсолнечного — на 0,7%, фруктово-ягодных консервов для детского питания и вермишели — на 0,6%, мясных консервов для детского питания — на 0,4%, пшена — на 0,3%.

Телевизоры подешевели на 0,8%, смартфоны — на 0,5%. Стоимость бензина и дизельного топлива почти не изменилась.

Ранее на этой неделе глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что годовая инфляция в России составляет 3%. ЦБ в 2023 году ожидает показатель на уровне 5–7%, а в 2024-м — 4%.

Об инфляционных ожиданиях россиян — в публикации «Ъ» «Трать нетраченое».

Олеся Павленко

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