Компании разъезжаются по встречам

Бизнес снова едет на форумы — спрос на деловые мероприятия за последние четыре месяца вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные “Ъ FM” привели в агентстве «Випсервис». Увеличилось и число самих ивентов в рамках одной компании: теперь их верстают ежеквартально, делая при этом ставку на деловую повестку. По данным агентства «Аэроклуб Тур», больше всего подорожали корпоративные встречи на 50-100 человек. Сколько тратят компании на конференции и тимбилдинги? И где их теперь проводят? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Деловые мероприятия снова в тренде: на смену иностранным компаниям пришли локальные и зашли на рынок MICE-услуг с серьезными бюджетами, рассказал председатель Ассоциации бизнес-туризма, гендиректор компании Zelenski Corporate Travel Solutions Вадим Зеленский:

«Прошлый год оказался неожиданно успешным для многих российских компаний-производителей, тех, кто смог монетизировать преимущества ухода иностранных игроков. Кроме того, многие из фармы, финансового сектора, пищевой промышленности заработали кратную год к году прибыль. Поэтому, возможно, они и бюджеты на мероприятия перестали экономить. Произошел их рост на 30%.

Кроме того, сегодня возник фильтр в виде целого ряда людей, которых теперь называют иноагентами. Соответственно, компании, особенно государственные, с ними сотрудничать избегают. Поэтому круг сильно сужается до одних и тех же игроков».

Одним из самых дорогих форумов на территории России после начала СВО на Украине стало совещание фармацевтической компании: мероприятие, как говорят источники “Ъ FM”, обошлось заказчику в 160 млн руб. На него пригласили 1 тыс. человек в горный кластер Сочи.

И если говорить про новый деловой сезон, то лучшие площадки Москвы и Санкт-Петербурга уже забронированы, поделилась MICE-директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Алена Эйвел: «Если это крупномасштабное мероприятие на 350 человек в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи, то здесь стоимость размещения будет выше на 20%, чем в Екатеринбурге или Самаре. Клиент может выбрать по бюджету более дорогое направление, потому что это удобнее.

Ивенты становятся регулярными. Кроме того, планируются не просто разовые мероприятия, а их серия, например, стратегические сессии или презентации для рынка сбыта компании-заказчика. Спрос растет со стороны FMCG-сегмента, банковской сферы, технологических и промышленных компаний».

Вместе с тем самые востребованные форматы сейчас — бизнес-встречи на 25-150 человек. После начала спецоперации компании практически отказались от развлекательной части, да и сами мероприятия стали компактнее: их дробят по отделам и департаментам. Поэтому и рост стоимости составил не более 10%, отметил гендиректор «Аэроклуб Тура» Андрей Зинковецкий:

«От €250 до €350 на человека в день — такие лимиты закладывают компании на проведение внутренних мероприятий со своими сотрудниками: конференции, обучающие семинары и так далее. Если говорить про различные intensive-поездки, в которые приглашаются бизнес-партнеры, поставщики, заказчики, то они могут начинаться от €200 с участника, а заканчиваться несколькими тысячами евро в день. Все зависит от уровня группы.

Больше стало запросов на проведение мероприятий в Мурманске, Архангельске, Сибири. Обычно это какие-то мотивационные поездки для сотрудников».

Раньше лучших работников премировали туром в Южную Африку, теперь — на Камчатку в формате трех-четырех дней. Бюджет на человека — от 100 тыс. руб. Но и за границу сотрудников тоже возят. По данным «Аэроклуб Тура», зарубежных мероприятий в прошлом году стало вдвое больше, но если переводить в цифры, то такие поездки составляют всего 7% от рынка MICE-услуг.

Кроме Турции, Египта, стран СНГ, компании интересуются ивентами даже в Иране. Но главная площадка — Дубай, и россияне там решили демпинговать, рассказал основатель и партнер агентства Private Case LLC Павел Воронцов:

«Все же думают, что сейчас они будут зарабатывать деньги на международном рынке и работать с шейхами. Не это не так. Дубайские цены отличаются, условно говоря, от московских в два-три раза в большую сторону. Сейчас все вновь прибывшие сюда организаторы и заказчики решили, что стоимость должна быть такой же, как на родине.

То есть клиент закладывает в начале текущего года бюджет на проведение мероприятия, впоследствии решает провести его в Дубае и при этом требует от организатора не выходить за рамки сметы. Тот, в свою очередь, не желая терять заказчика, приезжает в Дубай и начинает нагибать подрядчиков. Но если здесь какая-то позиция стоит 10 тыс. дирхам, не нужно просить уступить ее за 4 тыс.».

По словам господина Воронцова, в Объединенных Арабских Эмиратах площадку делят так называемые инфоцыгане из России, криптовалютные компании и агентства недвижимости. Стандартный чек мероприятий такого уровня — от 200 до 800 дирхам, россияне хотят за свои бизнес-конференции в ОАЭ от 1 тыс. дирхам, это более 22 тыс. руб.

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