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Коммерсантъ FM
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В Тель-Авив, по делу, срочно

Бизнес-туризм меняет приоритетные маршруты

Количество авиаперелетов в рабочих и бизнес-целях в Израиль, по данным агентств делового туризма, выросло за последние полгода более чем в восемь раз. Впервые в топ-10 попал Иран, который до сих пор не считался деловым направлением. Интерес к Израилю эксперты объясняют традиционно прочными связями с этой страной. Но на фоне закрытия Европы, по их мнению, число реальных бизнес-поездок для совершения сделок упало в два-три раза. Нынешнюю динамику они связывают скорее с «фиктивными» командировками, в основном для вывоза и обналичивания валюты.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Российские компании стали в несколько раз чаще отправлять своих сотрудников в командировки в Израиль и Иран, следует из предоставленных “Ъ” данных агентств, оформляющих билеты для корпоративных перелетов.

Так, по статистике сервиса «Авиасейлс для бизнеса», объем бронирований в Израиль вырос с начала 2022 года на 743% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За то же время доля бронирований билетов в Иран увеличилась ровно втрое. По подсчетам агентства тревел-менеджмента «Аэроклуб», количество перелетов в Израиль выросло на 120%. На Иран, ранее не попадавший в списки востребованных направлений у «Аэроклуба» и сервиса OneTwoTrip for Business, пришлось около 1% всех оформленных корпоративных билетов. Точное число проданных билетов ни одна из компаний, на которые, по экспертным оценкам, приходится около 10% рынка деловых поездок, не раскрывает.

По данным «Авиасейлс для бизнеса», активно число деловых бронирований растет и в страны ближнего зарубежья — Казахстан (на 444%), Узбекистан (на 379%), Белоруссию (на 353%). Также примерно в 2,5 раза выросли бронирования в Армению, Азербайджан и Турцию, на 118% — в ОАЭ.

Самыми популярными странами у деловых партнеров «Аэроклуба» стали Казахстан, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Армения, Белоруссия, Франция, Израиль, Азербайджан и Италия (транзитными рейсами).

«Спрос на зарубежные перелеты у представителей бизнеса вырос по сравнению с прошлым годом в два раза, но все еще на 72% отстает от 2019 года»,— уточняет управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. Темпы роста поездок в Иран, который никогда прежде не рассматривался в качестве делового направления, объясняются практически нулевой базой прошлых лет, подчеркивает гендиректор агентства Infoline Иван Федяков.

Сейчас страна служит крупнейшим логистическим коридором, через который можно ввозить товары в РФ «по всей номенклатуре в том числе подсанкционных грузов». Деловые связи России и Израиля, напротив, поддерживались несколько последних десятилетий, в том числе эмигрантами из СССР. «В первую очередь это IT-кластер и финансовый сектор, традиционно лояльный к выходцам из РФ, особенно к обладателям двойных гражданств»,— говорит он. Израиль «не может стать бизнес-гаванью» для россиян и заменить собой европейский объем сделок из-за растущей «токсичности российских денег», но вопросы релокации предприятий могут поддержать пассажиропоток в этом году, считает Иван Федяков.

В целом, по оценке Infoline, большинство поездок за рубеж сейчас можно рассматривать как фиктивные или условно «вынужденные», то есть совершаемые без реальных деловых целей — открытия новых видов бизнеса или ведения сделок. Огромная часть трафика, говорит эксперт, обусловлена попытками предпринимателей разово решить проблемы с валютными переводами. Кроме того, часть трафика подогревает разрешение Центробанка снимать в российских банках с 10 марта по 10 сентября до $5 тыс. на заграничные командировки сотрудников. В банках при этом требуются подтвержденные документально цели поездки, в том числе купленные авиабилеты. «В целом мы полагаем, что реальный пассажиропоток в деловых целях сократился после закрытия Европы в два-три раза»,— резюмирует господин Федяков.

Айгуль Абдуллина

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