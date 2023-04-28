Глава МИД Турции не считает беспочвенными претензии России к реализации зерновой сделки

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, по мнению Анкары, претензии Москвы к реализации зерновой сделки не являются беспочвенными. Он также сообщил, что его страна ведет переговоры о продлении сделки, в том числе об участии турецких банков в качестве посредников при оплате за российские зерно и удобрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мевлют Чавушоглу

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters Мевлют Чавушоглу

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters

«Мы ведем переговоры о продлении зерновой сделки. Вопрос должен быть решен, и договоренности продлены. Сделка пока продлена русскими на 60 дней. Они хотят, чтобы их ожидания были оправданы. Мы не можем сказать, что русские не правы»,— сказал Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой газете Hrriyet.

Мевлют Чавушоглу добавил, что Турция по-прежнему ведет переговоры с участниками зерновой сделки. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш «прекрасно знает ситуацию». «Мы объясняем ее США и Великобритании. Потому что обе эти страны являются ключевыми в банковских вопросах. С ними связано включение Российского сельскохозяйственного банка в систему SWIFT»,— сказал он. Господин Чавушоглу дополнил, что с инициативой использовать турецкие банки в качестве посредников выступил Антониу Гутерриш.

Действие зерновой сделки заканчивается 18 мая. Одно из ключевых требований России для ее продления — переподключение Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT.

26 апреля Reuters со ссылкой на источник с российской стороны сообщил, что американский банк JPMorgan Chase & Co. получил разрешение от правительства США на обработку платежей для Россельхозбанка. По словам собеседника издания, использовать эти платежи в качестве замены SWIFT не получится. По информации Reuters, Госдепартамент и Минфин США попросили JPMorgan провести «очень ограниченную и строго контролируемую» сделку по экспорту сельхозпродукции. Сделка прошла в апреле. В ООН не стали опровергать информацию агентства, но отказались предоставить какие-либо комментарии.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ» «Всему свой срок».

Олеся Павленко