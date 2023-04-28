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Коммерсантъ FM
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В Иерусалиме около 200 тыс. человек вышли на акцию в поддержку судебной реформы

В Иерусалиме прошла акция сторонников проведения судебной реформы в Израиле. В ней приняли участие около 200 тыс. человек, сообщает The Jerusalem Post.

Мероприятие организовали возле здания Кнессета (парламента). В числе участников акции были представители правительства, в том числе глава Минюста Ярив Левин, инициировавший реформу, а также министр финансов Бецалель Смотрич.

Слоганом акции было: «Народ требует судебной реформы». На мероприятие привели много детей, отмечает газета. Никаких инцидентов, в том числе с участием полиции, зафиксировано не было.

В декабре 2022 года Биньямин Нетаньяху вернулся на пост премьера Израиля и анонсировал реформы, в том числе юридической системы. Она подразумевает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива привела к массовым протестам, и в конце марта господин Нетаньяху приостановил реформу. В апреле протесты возобновились.

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Восстал народ израилев».

Лаура Кеффер

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