В Свердловской области задержали двух подозреваемых в причастности к пожару в Сосьве

В Сосьвинском городском округе задержали двух подозреваемых в причастности к масштабному пожару в поселке Сосьва, сообщили в пресс-службе СУ СК Свердловской области.

По данным следствия, один из задержанных — 29-летний управляющий местной пилорамы, а второй — 40-летний специалист по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания. Расследование дела находится под контролем прокуратуры.

Напомним, пожар в поселке Сосьва начался днем 25 апреля из-за нарушения требований безопасности при обработке древесины. В результате пожара скончались два человека, а дома потеряли более 600 жителей. Огонь был локализован примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать вечером 27 апреля. Для погорельцев в Сосьве будет построен 60-квартиный дом.

Как сообщили в прокуратуре, по факту крупного пожара возбуждены уголовные дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 293 УК РФ (халатность), по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Полина Хабарова

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