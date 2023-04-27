В администрации Эрдогана заявили, что он полон энергии и еще долго будет править Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «крайне силен», сообщил руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун на фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья главы государства. По словам господина Алтуна, действующий президент еще долго будет управлять Турцией.

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«Подобными слухами и дезинформацией о здоровье нашего президента пытаются перевернуть политические реалии. Наш президент крайне силен, полон энергии и продолжит управлять страной еще долгое время»,— рассказал представитель администрации турецкого лидера (цитата по Haber).

Фахреттин Алтун также подчеркнул, что господин Эрдоган «продолжает активно исполнять свои обязанности» на посту президента. По его словам, за слухами о проблемах главы государства со здоровьем стоят его политические оппоненты, которые специально распространяют непроверенные данные. «Мы столкнулись с систематической ложью и дезинформацией, которую пытаются использовать те, кто хочет вернуть себе потерянные экономические и политические привилегии»,— добавил он.

Накануне президент Турции отменил ряд мероприятий со своим участием. В частности, отменены митинги в городах Мерсин и Османие, запланированные на сегодня, 27 апреля. При этом глава государства примет участие в открытии атомной электростанции «Аккую» 27 апреля. В Кремле сообщили, что мероприятие пройдет по видеосвязи, в нем примет участие президент России Владимир Путин, участие господина Эрдогана также подтверждено турецкой стороной.

Официальная причина плохого самочувствия — желудочный грипп. Оппозиционные турецкие издания выдвинули версию, что господин Эрдоган перенес инфаркт, однако в администрации главы государства эту информацию опровергли. Выборы президента Турции должны пройти 14 мая.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ FM» «Что известно о состоянии президента Турции?».

Александр Кислов