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Коммерсантъ FM
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Кремлю неизвестно о проблемах Эрдогана со здоровьем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о проблемах со здоровьем у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, 27 апреля господин Эрдоган проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным, а позднее по видеосвязи поучаствует с ним в совместном мероприятии по видеосвязи.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office, Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office, Reuters

«Нам не известно ничего об этих трудностях. Мы готовимся к телефонному разговору с президентом Турции»,— пояснил господин Песков в ходе конференц-кола.

Он уточнил, что после телефонного разговора лидеров двух стран состоится «совместное с президентом Турции Эрдоганом участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую"». Мероприятие пройдет по видеосвязи, добавил представитель Кремля.

Накануне президент Турции отменил ряд мероприятий со своим участием. В частности, отменены митинги в городах Мерсин и Османие, запланированные на сегодня, 27 апреля, а также три выступления в провинциях Центральной Анатолии, которые должны были пройти 26 апреля. При этом глава государства примет участие в открытии атомной электростанции «Аккую» 27 апреля в режиме онлайн.

Официальная причина плохого самочувствия — желудочный грипп. Вчера, 25 апреля, Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, отвечая на вопросы тележурналистов. Через несколько минут после начала трансляции эфир прервался на 20 минут, а после его возобновления президент сказал журналистам, что «сильно застудил желудок». Оппозиционные турецкие издания выдвинули версию, что господин Эрдоган перенес инфаркт, однако в администрации главы государства эту информацию опровергли.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ FM» «Что известно о состоянии президента Турции?».

Александр Кислов

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